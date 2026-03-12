Start der Medical-Serie «Einfach Elli»: Notfallsanitäterin mit ADHS

Clelia Sarto (52) spielt Ellis Mutter Louise, die ihre eigene ADHS–Diagnose nicht anerkennt. Sarto beschreibt die Figur als «energische, freiheitsliebende Überlebenskünstlerin», die mit Impulskontrollproblemen kämpft und immer wieder aneckt – dabei aber stets ein grosses Herz zeigt. Den Unterschied zu Elli, die Medikamente und Therapie in Anspruch nimmt, hält Sarto für eine wichtige erzählerische Entscheidung: «Und dennoch bleibt hier wertungsfrei, für welchen Umgang mit ADHS ein jeder sich individuell entscheidet», sagt sie.