Start im Mai: So sieht die neue Serie der «Stranger Things»-Macher aus

Die Duffer–Brüder waren sofort von «The Boroughs» begeistert

Die «Stranger Things»–Schöpfer Matt und Ross Duffer fungieren bei der Netflix–Serie als ausführende Produzenten. Ihnen sei an der Idee der Serienmacher wichtig gewesen, dass das Älterwerden nicht als Witz behandelt wird. Die Charaktere in «The Boroughs» seien zwar etwas älter als die Kids in «Stranger Things» und führen statt Fahrrädern Golfcarts. Doch der Geist sei derselbe – eine Geschichte über Zugehörigkeit und Erwachsenwerden, egal in welchem Alter.