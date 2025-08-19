Start in den Sommerurlaub: Tierischer Empfang für König Charles

Sommerurlaub als Familientherapie?

Der Sommerurlaub der britischen Royals in Schottland hat lange Tradition und «begann mit Königin Victoria und Prinz Albert in der Mitte des 19. Jahrhunderts», wie es in dem Post heisst. Wie auch in diesem Jahr reisen König Charles und Königin Camilla (78) in aller Regel im August zur ländlich gelegenen Residenz und bleiben wohl wieder bis Mitte September. Zum Balmoral–Besitz gehört auch Charles' Landsitz Birkhall. Die schottischen Highlands gelten als Rückzugsort der Familie: viel Natur und viel Privatsphäre. Die Windsors nutzen das Anwesen für Spaziergänge, Picknicks, Ausritte, Jagd und Fischerei – und in diesem Jahr womöglich auch, um familiäre Probleme aus dem Weg zu räumen?