Start von Caren Miosga: CDU-Chef Friedrich Merz kommt zur Premiere

Am kommenden Sonntag tritt Caren Miosga (54) im Ersten die Nachfolge von Anne Will (57) an. Nun stehen auch die ersten Gesprächsgäste der langjährigen «Tagesthemen»–Moderatorin fest. In ihrem neu designten Studio in Berlin–Adlershof wird Miosga zum Auftakt unter anderem CDU–Chef Friedrich Merz (68) begrüssen. Inhaltlich soll es um die Neuausrichtung der Volkspartei gehen, wie der NDR vor Sendestart mitteilte.