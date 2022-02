Startdatum für «Obi-Wan Kenobi»-Serie steht fest

Mit «Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung» feierte am 25. Mai 1977 der Auftakt der «Star Wars»-Saga seine Premiere. Als Obi-Wan Kenobi war damals noch Alec Guinness (1914-2000) zu sehen. Für die neue TV-Serie schlüpft Ewan McGregor (50) erneut in die ikonische Rolle, die er schon in den «Star Wars»-Prequel-Filmen spielte. In «Episode I - Die dunkle Bedrohung» (1999), «Episode II - Angriff der Klonkrieger» (2002) und «Episode III - Die Rache der Sith» (2005) war er als Jedi-Meister zu sehen.