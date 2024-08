Startet die Lebkuchen-Saison immer früher?

Das Weihnachtsgebäck ist ein echter Exportschlager. Im Jahr 2023 gingen knapp 22.500 Tonnen deutsche Lebkuchen ins Ausland. Vor allem in den europäischen Nachbarländern sind sie sehr gefragt. Zu den wichtigsten Abnehmern zählen Österreich, Polen und Frankreich, die zusammen etwa die Hälfte der deutschen Lebkuchenexporte erhalten. Aber das deutsche Weihnachtsgebäck schafft es auch nach Übersee in die USA, nach Brasilien und Australien. Bühlbecker weist darauf hin, dass Lebkuchen etwa in Osteuropa das ganze Jahr über verkauft werden. Dort verstehe man gar nicht, «warum diese in Deutschland nur in der Herbst–/ Weihnachtszeit vermarktet werden».