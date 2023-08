Startgast in Entenhausen: Atze Schröder im «Lustigen Taschenbuch»

Atze Schröder als Stilberater der Ducks

Atze Schröders Entenhausen-Ich dient im Comic als Stilberater der Ducks. Daisy will ihren Dauerverlobten Donald mal nicht in seinem ewigen Matrosenanzug sehen, sondern in modernen Klamotten. Atze sorgt für ein neues Styling von Donald und auch seine Trinkhalle verwandelt sich in eine Boutique.