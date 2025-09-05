Startrainer Luis Enrique muss nach Fahrradsturz operiert werden

Der gebürtige Spanier übernahm PSG im Sommer 2023 und führte den Verein in der vergangenen Saison zu historischen Erfolgen. In 133 Spielen unter seiner Regie holte Paris Saint–Germain 87 Siege, 19 Unentschieden und kassierte nur 16 Niederlagen. Der absolute Höhepunkt war der Gewinn der ersten Champions–League–Trophäe der Vereinsgeschichte. Zuvor stand der ehemalige Weltklasse–Spieler bereits beim FC Barcelona oder der spanischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie.