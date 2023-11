Starttermin für die dritte Staffel von «Sisi» steht fest

Darum geht es in Staffel drei

In der Fortsetzung der Serie steht Sisi vor einer Zerreissprobe: zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof. Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und Konflikte in Erziehungsfragen stellen die Liebe von Sisi und Franz in den neuen Folgen auf die Probe. Um ihren Sohn Rudolf in Zeiten politischer Unruhen zu beschützen, befreit Sisi den neunjährigen Kronprinzen aus der Militärausbildung und kehrt der Hofburg den Rücken. Auf der Flucht mit Rudolf schliesst sie neue Freundschaften, erlebt Abenteuer auf einer kleinen Insel und in Paris.