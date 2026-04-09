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Nicht zu übersehen

Statement auf der Nase: Bug-Eye-Sonnenbrillen sind jetzt angesagt

Augen auf: Wer sich für die warme Jahreszeit eine neue Sonnenbrille zulegen will, sollte auf ein XXL–Modell setzen. Bug–Eye–Brillen zählen zu den grössten Trends 2026.

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Bug-Eye-Sonnenbrillen gibt es in den verschiedensten Ausführungen.
Bug-Eye-Sonnenbrillen gibt es in den verschiedensten Ausführungen. kanzefar / iStock via Getty Images

Im vergangenen Jahr dominierten noch schmale, ovale Sonnenbrillen. 2026 hat der Trend eine 180–Grad–Kehrtwende vollzogen: Jetzt sind XXL–Modelle beliebt, die mehr als nur die Augen bedecken. Dank ihrer meist stark gewölbten Form und ihrer Grösse werden sie mit den Augen von Insekten verglichen und als Bug–Eye–Sonnenbrillen bezeichnet. Während Stars sich damit vor Paparazzi schützen, tragen Fashionistas sie als Statement–Accessoire im Alltag. Mit diesen Modellen fällt man garantiert auf.

Trendsetterin Rosalía weiss, wie es geht

Die spanische Sängerin Rosalía (33) zählt zu den Vorreiterinnen. Bereits Ende des vergangenen Jahres tauchte sie bei den Los40 Music Awards mit einer übergrossen Sonnenbrille auf, die stark an Fliegenaugen erinnerte, in ihrer Form wohl aber kaum im Alltag tragbar wäre. Auf Instagram präsentierte die zweifache Grammy–Preisträgerin eine dezentere, eckige Variante mit dunklen Gläsern. Gross war sie trotzdem: Sie reichte bis über ihre Augenbrauen.

Cooler Look mit wenig Aufwand

Auch Lila Moss (23) liebt den Trend. Für ein Selfie wählte sie ein abgerundetes, oben geschwungenes Modell, das den Bug–Eye–Look noch stärker betonte. Die Brille wirkte besonders cool zusammen mit ihren ungemachten Haaren. In einem der Fotos lieferte das Model den perfekten Look dazu: ein Slogan–Shirt und eine unten ausgestellte Hose, kombiniert mit Loafern und weissen Socken.

Alternative zur Pilotenbrille

Auch für Fans von Pilotenbrillen gibt es das passende Modell. Dieses ist oben gerade und unten stark gerundet – fast wie eine Skibrille. Besonders stylisch wirkt es, wenn mit der Rahmenfarbe gespielt wird: Dunkelbraun oder Schildpatt sorgt für einen klassischen Look, während kirschrote oder gelbe Varianten sofort auffallen und das Outfit strahlen lassen. Ein weiterer Tipp: Mit einem Bandana wirkt die Kombination noch sommerlicher.

Von SpotOn vor 8 Minuten
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