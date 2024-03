Statement aus dem Krankenhaus: So geht es König Harald V. von Norwegen

Der norwegische König Harald V. (87) hat sich nach seiner Rückkehr in die Heimat jetzt persönlich zu seinem Gesundheitszustand geäussert. In einer Mitteilung an sein Volk sprach er von einer «schwierigen Situation», in der er sich befunden habe. König Harald landete am Sonntagabend in Norwegen, nachdem er zuvor mehrere Tage in einem Krankenhaus in Malaysia behandelt worden war. Dort wurde ihm ein temporärer Herzschrittmacher implantiert. Aktuell werde er im Universitätsklinikum Oslo von Experten betreut, heisst es weiter. In seiner Ansprache dankte er allen, die ihm mit Rat und Tat sowie medizinischer Hilfe zur Seite stünden.