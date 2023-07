Gut einen Monat nach Prozessbeginn ist Kevin Spacey am Mittwoch, an seinem 64. Geburtstag, vor einem Gericht in London in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Dem zweifachen Oscarpreisträger waren angebliche sexuelle Übergriffe gegen vier Männer vorgeworfen worden. In einem kurzen Statement erklärte Spacey, dass er der Jury dankbar sei.