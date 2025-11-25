Statement-Outerwear: Wenn die Jacke den Ton angibt

Während manche Jacken nur als Wärmequelle ansehen, erkennen Fashion–Liebhaber ihr wahres Potenzial. Jacken, Mäntel, Parkas und Blazer können ein Outfit komplett verändern, ihm Charakter verleihen und dafür sorgen, dass man aus der Masse heraussticht. Mit der richtigen Outerwear lässt sich ganz einfach ein Statement setzen.
Landhaus–Stil in der Stadt
Kaum ein Winterpiece verbindet Komfort und Stil so mühelos wie ein Steppmantel. Besonders spannend wird er, wenn er nicht schlicht bleibt, sondern mit Details spielt. Ein rosafarbenes Modell mit floralem Muster wirkt feminin, aber nicht zu verspielt. Ein einfarbiger Kragen, dezente Ärmelabschlüsse und ein Gürtel geben dem Mantel Struktur und lassen ihn sofort hochwertig wirken. Mit einem Hemd, einer Straight–Leg–Hose und Lederstiefeln im Reiterlook entsteht ein Outfit, das Landhaus–Charme versprüht und dennoch citytauglich bleibt.
Wow–Effekt durch Animal Print
Kaum ein Print ist derzeit so beliebt wie das Cheetah–Muster. Eine Jacke in diesem Look ist nicht nur ein Trendpiece, sondern garantiert ein echter Blickfang. Mit dem passenden Hut ist jeder Modefan für die winterlichen Temperaturen gewappnet. Der Rest des Outfits sollte schlicht ausfallen. Ein Rollkragenpullover in Rippstrick und eine helle Jeans lassen die Statement–Teile wirken. Sneaker in Pastellblau und eine gleichfarbige Tasche runden das Ganze ab.
Mit dezenten Outfits auffallen
Das Outfit muss nicht immer laut sein, um gesehen zu werden. Pastelltöne setzen leise, aber wirkungsvolle Akzente. Eine Jacke in Pistaziengrün sticht in einer simplen Kombination hervor. Ein schlichtes Shirt, eine Jeans und braune Stiefel lassen ihr den Vortritt. Mit Accessoires wie einem gestreiften Schal bekommt das Ensemble zusätzlich Charakter. Ein Tuch, das als Gürtel um die Hüfte gebunden wird, sorgt für eine moderne Note.