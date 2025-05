Statement von Justin Bieber: Er ist kein Opfer von Sean «Diddy» Combs

Auch mehrere anonyme Quellen, die dem 31–Jährigen nahestehen sollen, widersprachen laut «TMZ» den Gerüchten, die sich offenbar im Netz verbreitet hatten. Öffentliche Auftritte von Combs und Bieber seien rein beruflich gewesen, so die Insider. In den vergangenen Monaten hatten sich Fans von Justin Bieber in den sozialen Medien besorgt gezeigt, auch über das angeblich zunehmend verwahrloste Erscheinungsbild des Sängers wurde viel spekuliert.