Statement zum Nahostkonflikt: Angelina Jolie fordert Waffenstillstand

Seit über 20 Jahren Engagement für Geflüchtete

Angelina Jolie engagiert sich seit über 20 Jahren für geflüchtete Menschen. 2001 kam sie bei den Dreharbeiten zu «Lara Croft: Tomb Raider» in Kambodscha erstmals mit humanitären Fragen in Kontakt. Von 2001 bis 2012 war Angelina Jolie Sonderbotschafterin des UNHCR. Ab 2012 war sie dort als Sondergesandte aktiv, 2022 trat sie von dem Amt zurück. Sie wolle sich in einem breiteren Rahmen für humanitäre Zwecke einsetzen, hiess es in einer Stellungnahme zu ihrem Abschied.