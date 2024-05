Statt an Harry: König Charles verleiht Prinz William Militär-Titel

Die Verkündung dieser Entscheidung fällt ausgerechnet auf den Zeitraum des aktuellen, dreitägigen Besuchs von Prinz Harry in seiner alten Heimat. Wie das Büro des jüngeren Sohnes des Königs bekannt gab, wollte sich Harry eigentlich mit seinem Vater treffen. Aufgrund des vollen Terminkalenders des Monarchen sei dies aber nicht möglich. So war weder der König noch Harrys Bruder, Prinz William, bei einem Jubiläumsgottesdienst in der St.–Pauls–Kathedrale vor Ort.