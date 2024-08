Steckt die Ehe von Rod Stewart und Penny Lancaster in der Krise?

Kostet Rod Stewart (79) sein Haus in Los Angeles seine Ehe mit Penny Lancaster (53)? Das Paar ist seit 2007 verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne. Alastair (18) und Aiden (13) wohnen gemeinsam mit ihrer Mutter in einem palastartigen Anwesen im britischen Essex, während ihr Vater sich immer wieder auch in seiner 70–Millionen–Dollar–Villa in Beverly Hills, Kalifornien, aufhält.