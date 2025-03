Stefan Dettl von LaBrassBanda: Warum er Bierzelt-Auftritte so schätzt

«Wir sind eine Liveband, wir werden weiter angefragt und die Menschen gehen gerne weiter auf Konzerte», sagt der Sänger. «Sie wissen es zu schätzen, eine Band spielen zu sehen und zu hören, ohne Computer und das ganze Getöse.» Zudem könne die Band live «aufs Publikum eingehen, auf den Moment und die Emotionen. Manchmal brauchen es die Leute ein bisschen schneller, manchmal brauchen sie es ein bisschen lauter oder leiser. Das ist das, was uns bei den Konzerten am meisten Spass macht, mit dem Publikum zusammen einfach so ein Konzert zu gestalten. Und das kann der Computer Gott sei Dank nicht. Wir haben da also überhaupt keine Angst.» Dettl fügt an: «Solange wir Musik machen und Konzerte spielen dürfen und es Leute gibt, die wirklich wertschätzen, was da beim Konzert passiert, sind wir happy.»