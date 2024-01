Stefan Effenberg: Im «Doppelpass» kommen ihm die Tränen

Neben den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort zeigten auch die anwesenden Experten sowie König vollstes Verständnis für Effenbergs Abgang: «Ich verstehe das. Die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so gross. Ich habe neulich gesagt und das meine ich auch so: Alle, die den Fussball geliebt haben, hatten einen Kloss im Hals», so der Moderator.