Stefan Kleinkrieg: «Nichts geht über live»

Stefan Kleinkrieg (66) ist mit einem neuen Soloalbum zurück. Nach seinem Comeback mit der Band Extrabreit hat der Rocker wieder Musik im Gepäck - diesmal mit dem hoffnungsvollen Titel «Die Sonne scheint für alle». Der neue Longplayer erscheint am 25. Februar. Der Gitarrist war in den Corona-Lockdowns also alles andere als untätig. Trotz dieser Produktivität kann er «der Pandemie nichts Positives abgewinnen», wie er im Interview mit spot on news erzählt. So konnte etwa die Rückkehr von Extrabreit 2020 nicht wie geplant stattfinden.