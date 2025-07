Stefan Mross bricht Schweigen nach Drama bei «Immer wieder sonntags»

Drama während der Live–Übertragung

Was am vergangenen Sonntag (6. Juli) geschah, bewegte nicht nur das Produktionsteam zutiefst: Während der Live–Übertragung aus der Arena in Rust war im Publikum eine Zuschauerin kollabiert – und verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen auf dem Weg ins Krankenhaus.