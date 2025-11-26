Stefan Mross feiert 50. Geburtstag: Volksmusiker und Frauenheld

Stefan Mross feiert am 26. November seinen 50. Geburtstag. Der Trompeter, Sänger und Fernsehmoderator gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Volksmusik–Szene. Doch das Jahr 2025 hat ihm viel abverlangt – und seine Lust auf eine grosse Party wohl getrübt.
Stefan Mross steht schon seit seinem 14. Lebensjahr auf der Bühne. Damals wurde er von dem «Musikantenstadl»–Moderator Karl Moik (1938–2015) auf einer Hochzeit entdeckt, seinen ersten Fernsehauftritt absolvierte er in seiner Show. 1989 gewann er schliesslich den Grand Prix der Volksmusik. Von da an war der Oberbayer aus der Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken und hat inzwischen über 20 Alben veröffentlicht – auch wenn immer wieder angezweifelt wird, dass er tatsächlich selbst Trompete spielen kann. Zudem ist er häufig zu Gast in TV–Shows und moderiert seit 2005 mit «Immer wieder sonntags» in der ARD auch seine eigene Sendung.
Drei Ehen und viele Schlagzeilen
Fast mehr als mit seiner Musik ist Stefan Mross aber mit seinem Privatleben in den Schlagzeilen. Besonders seine Ehen inszeniert er medienwirksam: Bevorzugt sucht er sich berühmte Freundinnen aus derselben Branche. Seit 1994 war Mross mit der Sängerin Stefanie Hertel (46) liiert und von 2006 bis 2012 verheiratet, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Drei Monate nach Bekanntgabe der Trennung behauptete Karl Moik in der ZDF–Sendung «Markus Lanz», die Partnerschaft zwischen seinen ehemaligen Schützlingen sei für die Medien arrangiert worden.
Von 2013 bis 2016 war er dann mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet und bekam eine Tochter und einen Sohn. Danach wandte er sich wieder den Schlagersängerinnen zu: Ab Dezember 2016 war Mross mit Anna–Carina Woitschack (33) liiert, die er bei «Immer wieder sonntags» kennengelernt hatte. Drei Jahre später ging er bei Florians Silbereisens (44) «Adventsfest der 100.000 Lichter» live im TV vor seinem «Engelchen» auf die Knie.
Und auch die Hochzeit wurde natürlich live übertragen: Im Juni 2020 heirateten sie in der ARD in der «Schlagerlovestory.2020» mit Silbereisen als Trauzeuge. Doch nur zweieinhalb Jahre nach diesem TV–Moment gab Mross die Trennung bekannt.
Ein schweres Jahr 2025
Seit März 2023 ist mit Eva Luginger eine neue Schlagersängerin an seiner Seite – und auch sie will Mross wieder heiraten. Über die Beziehung erklärte er der «Superillu»: «Ich werde von ihr an die Hand genommen. Sie sagt ganz klar: ‹Geh mal runter vom Gas. Wir müssen auch mal was für uns tun, uns Zeit nehmen und etwas von der Welt sehen.›»
Luginger stand Mross auch bei, als er 2025 sein vielleicht schwerstes Jahr erlebte. Im August verstarb seine Mutter Stefanie überraschend mit 82 Jahren. Bei «Immer wieder sonntags» verstarb eine Zuschauerin im Publikum und die geplante Jubiläumstour der Sendung wurde wegen zu geringer Ticketverkäufe auf 2026 verschoben. Ausserdem ist die Scheidung von Woitschack immer noch nicht durch, was an dem fehlenden Ehevertrag liegen soll.
Keine grosse Party, aber ein Fan–Event
Ist da Zeit, an eine Party zu denken? «Eigentlich wollte ich meinen 50. Geburtstag ganz gross feiern», sagt Stefan Mross im Gespräch mit «Schlager.de» im vergangenen Monat. «Aber wo fängt man an und wo hört man auf? Irgendwie feiert man doch für die anderen. Also werde ich dann wohl doch nicht feiern.»
Stattdessen überlegt der Entertainer: «Vielleicht fliege ich mit Eva für ein paar Tage nach Namibia, um zu schauen, wie weit man dort mit dem Bau meiner Schule ist.» Seinen Fans wollte Mross dennoch einen besonderen Moment schenken: Vom 19. bis 23. November lud er zu einer viertägigen Geburtstagsreise in ein Hotel in Südtirol. Das Programm umfasste unter anderem eine Fanwanderung und einen Überraschungsausflug. «Was soll ich sagen, das ist schliesslich mein Leben», sagt er über seine Feierlichkeiten auf der Bühne.
Am Ende zählt für Stefan Mross zu seinem 50. Geburtstag aber nur eines: «Dass wir gesund sind und meine Eva bei mir ist. Mehr brauche ich nicht.»