Stefan Mross muss Jubiläumstour vorerst absagen

Der Veranstalter äusserte sich zu dem schleppenden Vorverkauf mit den Worten: «Nachdem der Vorverkauf für das neue Live–Format der Kultsendung erst Mitte September begonnen hat und die Ticketverkäufe weder den Ansprüchen der Künstler, noch denen des Veranstalters entsprechen, wurde nun in Absprache mit allen Beteiligten eine längere Verkaufsphase anvisiert. Durch die Verschiebung ergibt sich die Chance, mehr Zeit in die Vorbereitung und in die Kommunikation zu investieren.» Sollte sich das Interesse an den Konzerten also doch noch steigern, könnten die Termine nachgeholt werden.