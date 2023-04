Stefan Mross und Eva Luginger: Bei beiden «laufen die Scheidungen»

Mross und Luginger sind beide noch verheiratet. «Die Scheidungen laufen», erklärt Mross. «Seit September sind wir beide im Trennungsjahr. Es wird sozusagen eine Doppel-Scheidung.» Beide seien in Mross' altes Haus gezogen, das der Moderator mittlerweile aber verkauft habe. Ab 1. Juni bräuchten sie nun eine neue Bleibe. «Die soll dann etwas kuscheliger sein. Ich will einen Neuanfang. Das Kapitel ist mit meiner letzten Ehe abgeschlossen», sagt der Sänger. Luginger ergänzt, dass sie sich bereits wie eine Familie fühlten. Eigene Kinder wolle sie nicht, obwohl sie Kinder liebe. «Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Genauso wie mit Stefans Mama. Deshalb wollen wir ganz in ihre Nähe ziehen.»