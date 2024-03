Stefan Mross zeigt sich «dankbar» mit seiner neuen Partnerin

Das Paar wünscht «einen schönen Feiertag»

Der langjährige Gastgeber der Sendung «Immer wieder sonntags» (Das Erste) teilte am Karfreitag auf seiner Instagram–Seite einen Gruss an seine knapp 41.000 Follower und postete dazu ein Foto, das ihn lächelnd Arm in Arm mit seiner Freundin zeigt. Dazu schrieb der 48–Jährige: «Wir wünschen euch einen schönen Feiertag.» Hinzu fügte er noch die Hashtags «Sonne», «Liebe» und «dankbar». Bei dem Bild scheint es sich um einen Schnappschuss aus dem Urlaub zu zeigen, denn beide posieren mit Sonnenbrillen vor einem Pool.