Stefan Raab bei «Kanu des Manitu»-Premiere in München

Unter die rund 3.000 geladenen Gäste der Weltpremiere, bei der im Münchener Mathäser Filmpalast in zehn Sälen gleichzeitig der Film gezeigt wurde, mischten sich auch viele Prominente. Mit dabei waren unter anderem «Let's Dance»–Star Sandra Safiulov alias Selfiesandra, Schauspieler Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone, Natalia Avelon mit Partner Otto Steiner und Ex–«Bachelor» Dennis Gries. Ehrengast des Abends war Hella Brice, die Witwe des ersten Winnetou–Darstellers Pierre Brice (1929–2015).