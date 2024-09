Stefan-Raab-Comeback: Das erwartet Fans in seiner neuen Show

«Erste Entertainment–Quiz–Competition–Hybrid–Show der Welt»

Weiter zeigt Stefan Raab im Trailer: «Hier sitze ich [ein Pult], da ist ein Laden, hier vorne finden die Spiele statt.» Dann wiederholt er das, was er schon bei der Pressekonferenz im Anschluss an seinen Comeback–Boxkampf am Samstag (14. September) bei RTL ankündigte: «Das ist nämlich die erste Entertainment–Quiz–Competition–Hybrid–Show der Welt, in der du jede Woche eine Million gewinnen kannst. Aber leider hat einer was dagegen...», sagt er mit seinem typischen Raab–Grinsen und zeigt er auf sich.