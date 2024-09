Stefan-Raab-Comeback: Hausband Heavytones verlässt «TV total»

«Vergangenen Mittwoch war unsere letzte Teilnahme bei der Kultshow ‹TV total› auf Pro7», heisst es in dem Post. Die Gruppe werde sich jetzt «neuen Herausforderungen» stellen. Die «Bild»–Zeitung sichtete die Musiker indes ebenfalls am 17. September bei der Aufzeichnung der ersten Ausgabe von «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» in Hürth bei Köln.