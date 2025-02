Stefan Raab crasht RTL-Sendungen als «neuer Chef»

Weitere Überraschungen angekündigt

Doch damit nicht genug: Nach seinem Spontanbesuch bei ntv stattete Raab wenige Minuten später auch der RTL–Live–Sendung «Punkt 12» mit Katja Burkard (59) einen Überraschungsbesuch ab. Dort kündigte er bereits sein nächstes Projekt an: «Ich habe für alle Parteien Wahlkampf–Songs geschrieben.» Die Musik will er in Kürze präsentieren. In der Plauderrunde, bei der auch Royal–Experte Michael Begasse (58) mit von der Partie war – von Raab nur Adels–Heini genannt – versuchte Raab sogar ein Gewinnspiel an sich zu reissen, was ihm jedoch von der Regie aus rechtlichen Gründen verwehrt wurde.