Stefan Raab feiert ESC-Comeback - doch die Top-Quote geht ans ZDF

Insgesamt treten 24 Acts, die aus 3.281 Bewerbungen vorausgewählt wurden, im Vorentscheid an. Die nächste Live–Show steigt schon am heutigen Samstag (15. Februar) zur Primetime bei RTL (auch via RTL+). Das Halbfinale, in dem die ESC–Songs zu hören sein werden, wird dann am 22. Februar ebenfalls auf dem Sender zu sehen sein. Am 1. März gibt es das Finale von «Chefsache ESC 2025» in der ARD, die auch das grosse ESC–Finale aus Basel am 17. Mai ab 21 Uhr unter anderem im Ersten zeigen wird.