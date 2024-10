Stefan Raab ist zurück beim ESC: Kann er an seine Erfolge anknüpfen?

Stefan Raab moderierte in Düsseldorf schliesslich gemeinsam mit Anke Engelke (58) und Judith Rakers (48) den Eurovision Song Contest. Mit Engelke und Lena sang er zudem auf der Bühne das Siegerlied «Satellite». Lenas «Taken By A Stranger» schaffte es am Ende auf Platz zehn. Raab stand beim ESC 2011 zum bislang letzten Mal auf der Bühne der Veranstaltung.