Stefan Raab kündigt neue Quiz-Show «Die Unzerquizbaren» mit Elton an

In seiner Samstagabendshow «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu» hat TV–Urgestein Stefan Raab (58) ein neues Format mit ihm und seinem ehemaligen «Show–Praktikanten» Elton (54) angekündigt. Im Winter startet bei RTL und vorab auf RTL+ die Quiz–Show «Die Unzerquizbaren». Darin treten «fünf wissensstarke Kandidaten im Studio» gegen das «unbezwingbare Entertainment–Duo» Elton und Raab an, eben «die Unzerquizbaren», wie es in einer Mitteilung von RTL heisst.