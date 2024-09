Stefan Raab: Sein Boxtrainer Nelvie Tiafack packt aus

Stefan Raab hatte sich nach eigenen Aussagen zunächst monatelang alleine auf die Revanche gegen Halmich vorbereitet. «Er hat nur am Box–Sack trainiert», bestätigte Tiafack. Zudem habe der Entertainer viel Krafttraining absolviert, um bei seinem Comeback nach fast zehn Jahren fit zu sein. Erst am 23. August – also nicht einmal einen Monat vor «The Clark Final Fight» – habe es den ersten Kontakt gegeben. «Eine Mitarbeiterin von Stefan hat mich auf Instagram kontaktiert. Sie hat mir erzählt, dass er mit mir reden will. Ein paar Minuten später hat er mich anonym angerufen.» Am Telefon habe ihm der Entertainer gesagt, er wolle ihn in seiner Ecke. Tiafack gewann bei den Olympischen Spielen Bronze, was Raab interessiert am Fernseher verfolgt habe.