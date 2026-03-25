Stefan Raab und Michael Bully Herbig kommentieren DFB-Spiel

Dass sie gemeinsam «gegen irgendson Schnulli» bestehen können, haben Stefan Raab (59) und Michael Bully Herbig (57) nun schon in mehreren Episoden ihrer RTL–Spielshow bewiesen. Doch wie schlagen sich die beiden Entertainer als Kommentatoren–Duo bei einem Länderspiel der deutschen Fussballnationalmannschaft der Männer? Schon in wenigen Tagen werden es die Zuschauer erfahren.
Für das DFB–Testspiel gegen die Schweiz am 27. März (Anpfiff um 20:45 Uhr) widmen sich Raab und Herbig König Fussball. Wahlweise über RTL+ oder dem YouTube–Kanal «RTL Sport» gibt es die alternative Live–Tonspur ab 20:30 Uhr kostenfrei zu hören. RTL verspricht dabei «ungefilterte und garantiert unterhaltsame» Kommentare der beiden Showgrössen. Wer darauf dennoch keine Lust hat: Auf dem Fernsehsender RTL führt wie gewohnt Kommentator Wolff–Christoph Fuss (49) durch die Partie, die im Schweizer St. Jakob Park in Basel ausgetragen wird.
Dreamteam Raab & Bully
Stefan Raab und Michael Bully Herbig haben bereits auf unterschiedliche Weise bewiesen, ein Entertainment–Dreamteam zu bilden. Schon lange vor «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» machten sie etwa für den Soundtrack von «(T)Raumschiff Surprise – Periode 1» mit dem Song «Space Taxi» gemeinsame Sache. Und sogar ein Fussballspiel haben sie vor Urzeiten gemeinsam kommentiert: Im Jahr 2002 nahmen sie sich dem Bundesliga–Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Oder, wie es Raab damals scherzhaft ausdrückte: «1. FC Bayern München gegen VfB Hertha Dortmund.»
Ein weiteres Freundschaftsspiel steigt dann am Montag, 30. März, in der MHP–Arena in Stuttgart. Gegner des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist dann Ghana. Zu sehen gibt es diese Partie ab 20:45 Uhr im Ersten oder über die ARD Mediathek.
Wirklich ernst wird es fürs DFB–Team derweil erst am 14. Juni – dann bestreitet es sein Auftaktspiel der Fussball–Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA gegen Aussenseiter Curaçao. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt.