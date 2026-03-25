Stefan Raab und Michael Bully Herbig kommentieren DFB-Spiel

Dreamteam Raab & Bully

Stefan Raab und Michael Bully Herbig haben bereits auf unterschiedliche Weise bewiesen, ein Entertainment–Dreamteam zu bilden. Schon lange vor «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» machten sie etwa für den Soundtrack von «(T)Raumschiff Surprise – Periode 1» mit dem Song «Space Taxi» gemeinsame Sache. Und sogar ein Fussballspiel haben sie vor Urzeiten gemeinsam kommentiert: Im Jahr 2002 nahmen sie sich dem Bundesliga–Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Oder, wie es Raab damals scherzhaft ausdrückte: «1. FC Bayern München gegen VfB Hertha Dortmund.»