Stefan Raab veranstaltet eigene Papstwahl in seiner Show

Stefan Raabs Comeback–Show «Du gewinnst hier nicht die Million» lief ab Herbst 2024 zunächst exklusiv bei RTL+, seit Februar 2025 kommt sie auch wöchentlich im Free–TV. Die Sendung kombiniert Elemente von «TV total» und «Schlag den Raab». In letzter Zeit gibt es immer wieder Specials mit Prominenten: Erst in der vergangenen Woche lief die «Tanz in den Mai»–Sonderausgabe mit den «Let's Dance»–Profitänzern Malika Dzumaev, Renata Lusin und Massimo Sinató.