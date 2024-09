Stefan Raab vor Kampf im Fatsuit: Regina Halmich rechnet mit Sixpack

Regina Halmich (47) hat sich vor dem Boxkampf gegen Stefan Raab (57) am 14. September erneut zu dessen Fitness geäussert. «Der Stefan wird topfit sein... der wird uns alle von den Socken hauen. Der wird dastehen mit einem Sixpack, mit Muckis», prognostizierte sie bei «Punkt 12». Auf die inszenierte Darstellung ihres Gegners schwitzend, keuchend und mit einem Fatsuit falle sie deshalb nicht herein. «Lasst euch nicht täuschen», appellierte die 46–fache Box–Weltmeisterin auch an die Fans.