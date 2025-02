«Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli»: Folge zwei kommt im März

So läuft «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli»

In zwölf Spielrunden treten die beiden Stars in «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» gegen einen Kandidaten an, der sich vorher gegen mehrere Kontrahenten durchsetzen konnte. Die beiden TV–Stars und ihr Herausforderer messen sich dann in Aussenspielen, Quizrunden und Geschicklichkeitscompetitions. Schlägt der Kandidat das prominente Duo, winkt ihm ein Preisgeld von 250.000 Euro. Sollten Raab und Bully triumphieren, bleibt das Geld im Pott und in der nächsten Ausgabe wird um 500.000 Euro gespielt. Moderiert wird die TV–Show von Elton (53), die Spiele kommentiert Frank «Buschi» Buschmann (60).