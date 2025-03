«Stefan und Bully...» vs. «Schlag den Star»: Das Quoten-Duell steht an

Die bisherigen Quoten

Wie schnitten die letzten Ausgaben der beiden Shows ab? Bei der ersten Folge von «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» (auch bei RTL+) am 21. Dezember 2024 schalteten etwa 1,9 Millionen Zuschauer ein. In der jungen Zielgruppe kam die Sendung auf 18,8 Prozent Marktanteil. Die letzte «Schlag den Star»–Ausgabe am 15. Februar 2025, in der sich Sarah Engels (32) gegen Evelyn Burdecki (36) durchsetzte, sahen bei ProSieben im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sendung holte 0,46 Millionen der 14– bis 49–Jährigen vor den Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei 11,6 Prozent.