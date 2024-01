Stefanie Giesinger: Das sind ihre Pläne für 2024

Hören Sie selbst viele Podcasts?

Giesinger: Ich höre am Morgen gerne News–Podcasts, beim Joggen, beim Sport, beim Kochen, beim Aufräumen, auf Reisen oder beim Spazierengehen: «Made It Out» von Mal Glowenke, «High Low» von Emily Ratajkowski, «I Weigh» von Jameela Jamil, «On Purpose» von Jay Shetty, «Call Her Daddy» von Alex Cooper und noch einige mehr. Podcasts erweitern meinen Horizont, sind ein guter Zeitvertreib und eine Inspirationsquelle.