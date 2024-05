Stefanie Giesinger und Marcus Butler verraten Grund für ihr Liebes-Aus

Jeder Mensch brauche seiner Meinung nach eine Phase, in der er sich eigenständig entwickeln und wachsen könne, so Butler. Er habe zwar in der Beziehung versucht, ihr immer diesen Raum zu geben, aber manchmal müsse man sich auch einfach auf sich selbst verlassen können – vor allem in schlechten Phasen. Für Giesinger sei «diese intensive Phase» nach der Trennung sehr heilend gewesen, weil sie dadurch gelernt habe, ihr eigenes «Support–System» zu sein. Die Trennung sei in einer Phase geschehen, nachdem sie depressiv gewesen sei, und es habe sich angefühlt, als habe sich eine ganz neue Welt eröffnet. «Ich hatte plötzlich einfach wieder so viel Energie.»