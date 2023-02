Stefanie Hertel übernimmt Rolle in «Mamma Mia!»-Musical

Mit dem Engagement geht für Hertel ein langgehegter Traum in Erfüllung. «‹Mamma Mia!› ist für mich das Nonplusultra», sagt der selbsternannte «grösste ABBA-Fan». Ihre Liebe zu der schwedischen Popgruppe entdeckte die Sängerin im Kindesalter durch die Plattensammlung ihrer Mutter. Besonders begeistert habe sie als Zehn- oder Elfjährige der Song «Thank You for the Music».