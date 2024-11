Stefanie Hertel: Zum ersten Mal mit Tochter auf Weihnachtstour

Und wie werden Sie dann selbst Weihnachten verbringen?

Hertel: Traditionell wie in jedem Jahr mit der Familie zu Hause. Da unsere Tour bis zum 23. Dezember dauert, kommen wir erst am Heiligen Abend nach Hause. Dann wird noch der Baum geholt, den wir uns schon im November ausgesucht haben. Ein Bauer in der Region hat eine kleine Christbaum–Farm. Anschliessend gibt es bei uns Käsefondue, Glühwein und am Abend spazieren wir zu unserem kleinen Kirchlein, wo sich das ganze Dorf trifft.