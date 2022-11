Stefanie Stappenbeck: Kollege Florian Lukas war ihre erste grosse Liebe

Wie Stappenbeck war Lukas in den vergangenen rund drei Jahrzehnten in unzähligen Produktionen zu sehen. Bekannt ist er etwa für seine Rolle in «Good Bye, Lenin!». 2014 trat er unter anderem an der Seite von internationalen Stars wie Ralph Fiennes (59), Tilda Swinton (62), Jeff Goldblum (70) und Léa Seydoux (37) in Wes Andersons (53) «Grand Budapest Hotel» auf.