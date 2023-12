Stefano Zarrella: «Mama regiert zu Weihnachten in der Küche»

Sie zaubern auf Ihrem Instagram–Account verschiedenste Gerichte und haben gerade das Kochbuch «Unglaublich lecker» herausgebracht. Wie hat Ihre Mutter Ihre Koch–Leidenschaft entfacht?

Zarrella: Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem das leidenschaftliche Kochen einen zentralen Platz im Familienleben einnahm. Diese Liebe und Hingabe zum Kochen wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Der Name meines Kochbuchs «Unglaublich lecker» hat sich übrigens ganz natürlich ergeben. Am Ende meiner Kochvideos auf Instagram sage ich oft «Unglaublich lecker», und dieser Ausdruck hat sich als eine Art Markenzeichen etabliert. Es spiegelt die Begeisterung und Freude wider, die ich beim Kochen und beim Teilen meiner Kreationen empfinde.