Stefano Zarrella: Nach dem «Let's Dance»-Aus hat er viel zu tun

Er hat sein zweites Kochbuch veröffentlicht

Der 33–Jährige tut das schon lange und kann so immer mehr aus dem grossen Schatten seines Bruders treten. Während der in der Musikbranche Karriere machte, setzt Stefano Zarrella auf seine Leidenschaft für Food und Kochen. Gerade veröffentlichte er sein zweites Kochbuch «Unglaublich schnell», zur Release–Party am Wochenende waren auch viele «Let's Dance»–Stars gekommen. Besonders rührend fiel das Zusammentreffen mit Detlef D! Soost (53) aus, der einst Giovanni Zarrella in der Sendung «Popstars» entdeckte und den er schon seit seiner Kindheit kennt. «Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben», sinnierte Stefano Zarrella hinterher und freute sich, dass so viele Wegbegleiter gekommen waren.