Steffen Henssler wird 50: So wurde er zum beliebten TV-Koch

Ab 2013 zeigte Henssler wieder bei VOX sein Können: In der beliebten Show «Grill den Henssler», eine überarbeitete Version von «Die Kocharena», tritt Henssler gegen eine Reihe von Promis an, die per Zuruf Unterstützung von Profiköchen bekommen. Als Gastronom und längst gewordener «Hamburger Jung» blieb er ebenso aktiv und eröffnete in Hamburg sein zweites Restaurant «Ono by Steffen Henssler». 2015 folgte eine Kochschule, 2017 sein drittes Restaurant «Ahoi» und 2018 sein viertes Hamburger Lokal «Henssler Go».