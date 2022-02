Steffen Hensslers «Familien-Kochduell»: Das erwartet die Zuschauer

Wer sich den Sieg holt

Die Jury bewertet die Gerichte mit Punkten. Die zu vergebende Punktzahl steigert sich von Tag zu Tag. Am Montag gibt es pro Mahlzeit einen Punkt, während freitags satte 5 Punkte pro Gericht verteilt werden. Die zwei Mitglieder der Jury wechseln sich von Tag zu Tag mit dem Probieren der Vor- und Hauptspeise ab. Welche Familie am Ende der Woche am meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Preisgeld von 1.000 Euro. Bei gleicher Anzahl von Punkten gewinnen beide Familien.