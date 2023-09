Steffen Schraut: Das ist das Trend-Piece im Herbst und Winter

Was würden Sie Frauen raten, die gern mehr Farben und Muster tragen würden, sich aber einfach nicht trauen?

Schraut: Ich würde ihnen raten, langsam zu beginnen. Am besten eignen sich dafür Accessoires wie Schals oder Handtaschen. Vielen hilft es, sich erst einmal Inspiration in Modemagazinen oder auf Social–Media–Profilen zu suchen und zu Hause ein paar Styles auszuprobieren und zu experimentieren. Am Ende geht es aber immer darum, sich wohlzufühlen. Denn das ist es, was wir ausstrahlen und was jeden Look perfekt macht.