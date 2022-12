Steffen Schraut: Das sind die Mode-Trends 2023

Bei den Pieces hatte der easy Blazer sein Comeback - casual kombiniert zu Jeans und Sneakern. Ein weiterer Trend in 2022: lässige Strickcardigans aus Cashmere in besonderen Farben wie cooles Gelb, Power Grün, Flash Türkis und soft Hummer. Angesagt waren auch stylische Blusen in luxuriösen Baumwoll-Qualitäten, Chiffon-Blusen mit coolen Prints und in unterschiedlichsten Formen.