Steffen Schraut: «Nicht jeder Frau stehen klassische Blumenmuster»

Quiet Luxury bleibt also auch weiterhin ein grosses Thema. Wie setzt man den Trend am besten um?

Schraut: Beim Quiet Luxury Trend geht es darum, auf hochwertige Stoffe und zeitlose Designs zu setzen, anstatt auf auffällige Designerlogos oder übermässige Verzierungen. Klassische Schnitte, sanfte Farbtöne und lässige Eleganz machen den Look aus. Ein Beispiel: Kombiniere einen unifarbenen Feinstrickrollkragenpullover aus hochwertiger Viskose oder Kaschmir mit einer gutsitzenden Stoffhose oder einer eleganten Jeans in einer dezenten Farbe wie Schwarz oder Dunkelblau. Dazu schlichte, hochwertige Lederschuhe wie Loafer oder Stiefeletten und eine Designer–Handtasche in einem zeitlosen Design und neutralen Farbton. Und solange es noch kühler ist: ein sportiver Parka in einer unaufdringlichen Farbe wie Beige oder Grau. That's it.